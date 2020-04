Topchefs Benoit & Bernard Dewitte starten meeneemservice: “Ook wij kunnen niet blijven met de vingers draaien” Ronny De Coster

29 april 2020

18u00 2 Kruisem Al een maand niet meer kunnen werken, dat gaat ook topchefs vervelen: de broers Benoit & Bernard Dewitte van het gelijknamige sterrenrestaurant in Ouwegem zijn daarom begonnen met een afhaalservice. “We hebben zelfs een winkeltje ingericht, dat misschien ook na de heropening van het restaurant zal blijven”, vertellen ze.

Toen de horeca door de coronacrisis dicht moest, waren Benoit en Bernard Dewitte nog niet meteen te vinden voor een systeem van meeneemgerechten. “Maar we zijn een maand verder. Zeven mensen die we in dienst hebben, zitten werkloos thuis en zelf hebben we ook niks om handen. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat we niets verdienen”, motiveert de patron van het één Michelinster tellende restaurant waarom hij en broer Bernard toch tijdelijk overschakelen op take away.

Twee keer per week

Twee keer per week gaat Benoit achter het fornuis staan. “Op woensdag en zaterdag kunnen klanten bij ons een menu afhalen. Het kost 70 euro per twee personen en omvat een liter soep, zelfgebakken zuurdesembrood, een hoofdgerecht om te delen en een dessert. Het gerecht is elke keer anders. Het concept slaat meteen wel hard aan: onze eerste service was meteen uitverkocht. Je moet minstens een week vooraf bestellen, want onze capaciteit is natuurlijk niet eindeloos. We bewaken ook hier strikt de kwaliteit”, legt Benoit Dewitte uit.

Delicatessenwinkel

In een zaaltje naast het restaurant hebben de broers Dewitte ook een delicatessenwinkeltje ingericht. “Het is voorlopig alleen bedoeld voor mensen die een afhaalmenu hebben besteld en die graag nog iets extra meenemen om zelf mee aan de slag te gaan. We verkopen onder meer garnaalkroketten, hoevegeitenkaas met chutney, pastasaus, ambachtelijk gerookte zalm en ook wijn en een alcoholvrij aperitief. We zijn met dit winkeltje nog aan het experimenteren. Door de coronamaatregelen is het nu niet mogelijk om het permanent te openen. Maar we denken er wel aan om de delicatessenzaak ook te behouden als we ons restaurant weer kunnen openen. Ik vrees dat we sowieso niet meteen op volle kracht zullen mogen herstarten. Dan, maar ook later, kan het winkeltje een mooie aanvulling zijn die ook de klanten een meerwaarde biedt”’, bedenkt Benoit.

Een meeneemgerecht bestellen doe je met een mail naar info@benoitdewitte.be