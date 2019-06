Topchef Frederick Dhooge verlaat zijn keuken en komt koken bij je thuis Ronny De Coster

05 juni 2019

20u28 0 Kruisem De bekende kok Frederick Dhooge (41) uit Wannegem-Lede komt met een nieuw en verrassend project. De topchef die met zijn restaurant ‘Huis van Lede een Michelin-ster binnenhaalde en ook in de culinaire gids Gault&Millau op handen werd gedragen, verlaat zijn eigen keuken en zet de potten en pannen voortaan op het fornuis bij de klanten thuis. “Koken aan huis verschaft de klant een heel andere beleving”, zegt Frederick.

Zestien jaar geleden begon Frederick Dhooge samen met zijn echtgenote Joke Sulmon op Lededorp in Wannegem-Lede zijn eigen restaurant ’t Huis van Lede . Het voormalige café in de schaduw van de kerk werd al snel een geliefkoosde plek voor culinaire fijnproevers. Recensenten van de beroemde Michelin-gids beloonden de kok en zijn team zelfs met een felbegeerde Michelinster. Dhooge genoot aanvankelijk van die erkenning, maar deed na acht jaar afstand van die Michelinster. De kok wilde niet langer dansen naar de pijpen van de ‘sterrentoerist’, die volgens hem te veel een spektakelkeuken verwacht.

De Overkant

Intussen ruilde hij ’t Huis van Lede ook voor De Overkant, een popup-restaurant dat hij aan de overkant van het plein opende.

“En ook dat is nu dicht, omdat ik het grondig ga verbouwen. Dat zal ongeveer twee jaar duren”, voorziet Frederick. Al die tijd heeft hij dus geen keuken. Maar van die nood maakt hij een deugd.

“Ik ga koken bij de mensen thuis. Ik breng mijn potten, pannen en ander keukengerief mee, maar gebruik de keuken van de klant. Wat ik zal klaarmaken, bespreken we vooraf: ik doe een paar voorstellen voor gerechten, net zoals dat op restaurant gebeurt en zo stellen we het menu samen. De klant zelf helpt niet mee, maar krijgt een veel grotere beleving. Het is toch veel cooler om je gasten te kunnen uitnodigingen in je eigen omgeving en je geniet ook meer privacy. Dat laatste is vooral voor zakelijke ontmoetingen belangrijk: een industrieel ontvangt zijn relaties liever op zijn eigen domein dan op restaurant en kan de wijn serveren uit zijn eigen kelder”, bedenkt Frederick.

Kleine en grote groepen

Hij mikt op groepen van een tiental mensen of meer. “Verjaardagsfeestjes kunnen bijvoorbeeld ook, maar we gaan geen grote banketten doen: het is ook geen traiteurdienst”, benadrukt Frederick.

Meer info over Frederick Dhooges nieuwste project is te vinden op de website www.frederickhooge.be.