Toneelvereniging Kunstlievende Scheldezonen Zingem speelt romantische komedie “Just Married” Ronny De Coster

13 november 2019

Bij de Kunstlievende Scheldezonen Zingem gaat zaterdag de nieuwe toneelproductie in première. De romantische komedie is drie keer te zien in zaal "De Korenbloem" in Zingem.

“Just Married” is een blijspel van Etienne Notteboom. Het verhaal speelt zich af bij de familie Dhaeninck. Het koppel is bijna dertig jaar getrouwd en heeft twee dochters. De oudste is de wat verbitterde Marie-Jeanne, getrouwd met Antoine, die geen trouwe echtgenoot is. De jongste, verloofd met de zoon van een geslaagd zakenechtpaar, gaat wel gelukkig door het leven. Naarmate het toneelstuk vordert, stapelen de verwikkelingen zich op.

De toneelvereniging Kunstlievende Scheldezonen Zingem speelt het blijspel drie keer.

Acteursploeg

De acteursploeg bestaat uit Pierre Tahon, Bas en Zus Dewitte, Thomas Steuperaert, Julie en Freddy Vanderstricht, Herwig Viaene, Maurits Geeroms, Patrick Debisschop, Lieselotte Erulings, Ann Van Dorpe en Nathalie Van Marcke. Zij spelen het stuk op zaterdag 16 en 23 november en op vrijdag 22 november, telkens om 20 uur in zaal De Korenbloem aan het Kerkplein in Zingem.

Meer info: www.kunstlievendescheldezonen.be