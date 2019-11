Tilde Vandenbroucke is nieuwe afdelingsvoorzitter van Open Vld Kruisem Ronny De Coster

18 november 2019

11u08 0 Kruisem Open Vld Kruisem heeft een nieuwe voorzitter. Partijsecretaris Tilde Vandenbroucke neemt de fakkel over van huidige covoorzitters Filip Gevaert en Geoffrey Verleyen, die liberale afdeling sinds de fusie leidden.

In september kregen alle leden van Open Vld Kruisem een uitnodiging om zich kandidaat te stellen als voorzitter, bestuurslid of regio-afgevaardigde van Open Vld Kruisem. Voor het voorzitterschap was alleen Tilde Vandenbroucke kandidaat.

Handelsingenieur

Ze woont in deelgemeente Lozer, is gehuwd en mama van drie jonge kinderen. Vandenbroucke is opgeleid als handelsingenieur en werkt in de IT-sector.

Ze is ze ook lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van de gemeente Kruisem. Tilde volgt dus de huidige covoorzitters op. Filip Gevaert stelde zich niet meer kandidaat als voorzitter of bestuurslid, maar blijft wel actief binnen de partij. Geoffrey Verleyen is opnieuw bestuurslid, maar wil zich voortaan focussen op zijn rol als fractievoorzitter in de gemeente- en OCMW-raad van de gemeente Kruisem. Hij stelde zich niet meer kandidaat als partijvoorzitter.