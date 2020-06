Testrit met sportieve wagen kost bestuurster 20 dagen rijverbod LDO

22 juni 2020

15u18 0 Kruisem Een testritje met een nieuwe wagen komt een 49-jarige vrouw uit Kruisem duur te staan. De politierechter legt haar een rijverbod van 20 dagen en een effectieve boete van 360 euro op omdat ze 92 kilometer per uur reed in de bebouwde kom.

“Het was een nieuwe auto, een sportievere dan waar ik normaal mee rijd”, verklaarde de vrouw in de politierechtbank. “Ik was hem nog aan het uittesten en ik besefte niet dat ik zo snel reed.” De uitleg van de bestuurster kon op weinig begrip van de politierechter rekenen, die een boete en rijverbod heeft opgelegd. Omdat de vrouw werkt als vrijwillig ambulancier, zal het rijverbod wel enkel gelden voor het rijbewijs B. Met de ambulance rijden zal dus wel nog mogelijk zijn voor de 49-jarige vrouw.