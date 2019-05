Terwijl iedereen aan het scherm gekluisterd zit om uitslagen te volgen, haalt Robrecht Bothuyne (CD&V) zijn verkiezingsborden weer binnen Ronny De Coster

26 mei 2019

18u03 0 Kruisem Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne, tweede op de CD&V-lijst voor het Vlaams parlement, zit duidelijk niet aan het televisiescherm gekluisterd: de Kruisemse politicus heeft zijn short aangetrokken en is al begonnen met het weghalen van zijn verkiezingsborden.

“Het is de beste manier om mijn zinnen te verzetten. We horen straks wel wat de kiezer beslist heeft. Op dit moment hebben we nog altijd geen uitslagen in Kruisem. Ik mag hopen dat onze gemeente een beetje minder zwart kleurt als dat elders in Vlaanderen kennelijk het geval is”, bedenkt Bothuyne.