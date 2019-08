Terreinwagen brandt uit op de E17 in Kruishoutem Ronny De Coster en Hans Verbeke

10 augustus 2019

12u16 12 Kruisem Op de autosnelweg E17 in Kruishoutem is een terreinwagen helemaal uitgebrand. Het incident veroorzaakt verkeershinder in de richting Kortrijk.

De auto reed in de richting Kortrijk, toen die in de buurt van de afrit in Kruishoutem vuur vatte. De chauffeur kon de wagen nog op de pechstrook parkeren en wist ook de aanhangwagen nog af te koppelen.

Een team van de brandweerpost Deinze snelde ter plaatse, maar de terreinwagen was niet te redden: de auto stond bij aankomst van de manschappen al in lichterlaaie en is helemaal uitgebrand.