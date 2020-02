Supporters moedigen renners aan op den Ast Lieke D'hondt

29 februari 2020

14u32 0

Den Ast in Huise is niet de helling waar doorgaans de grote massa klaarstaat om te supporteren, maar enkele tientallen supporters hebben er zaterdag wel post gevat om de renners aan te moedigen. Warm ingeduffeld tegen de wind en regen keken de fans reikhalzend uit om hun favoriete renners opnieuw te zien zwoegen op de hellingen in de Vlaamse Ardennen.

