Studenten van verpleegschool campus Maria Middelares leren kinderen van De Regenboog Zingem hoe ze levens kunnen redden Ronny De Coster

24 januari 2020

14u43 0 Kruisem Studenten van de verpleegschool Benedictuspoort campus Maria Middelares in Gent zijn neergestreken in de Vrije Basisschool “De Regenboog” in Zingem, waar ze de vijfde- en zesdejaars een hele dag workshops EHBO geven. “Dit is zo belangrijk: iedereen is in staat om een leven te redden als seconden tellen”, bedenkt Jacques Dhondt, directeur van de basisschool.

“Ik heb geen moment geaarzeld, toen de de studenten Verpleegkunde zelf met het voorstel kwamen om onze leerlingen te leren hoe EHBO toe te passen. Iedereen zou dit moeten kunnen. Het staat ook in de eindtermen. Maar als school hebben wij niet het gepaste materiaal en deze toekomstige verplegers en verpleegsters zijn ook beter dan wie geschikt om onze leerlingen de vaardigheden aan te leren”, gelooft Jacques Dhondt. “We leren de kinderen drie essentiële zaken: met oefenpoppen demonstreren we en laten we hen ook proberen hoe een reanimatie gebeurt. Ook de verzorging van een wonde en EHBO bij kleine ongelukjes zoals valpartijen leren ze in deze workshop”, licht Maya De Vos van de verpleegschool Benedictuspoort toe.