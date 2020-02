Straf! Lerares godsdienst Adinda (37) loopt 208 kilometer in 24 uur en kroont zich Belgisch kampioene Ronny De Coster

22u11 0 Kruisem Adinda Vetsuypens (37) uit Ouwegem is op de wedstrijd Marathon and More in Aalter Belgisch kampioen ultralopen geworden. Ze legde maar liefst 208,76 kilometer af in 24 uur. Daarmee haalt ze een straf gemiddelde van maar liefst 8,698 kilometer per uur.

Vorig jaar werd Adinda ook al eens Belgisch kampioen op de 100 kilometer. Maar meer dan 100 kilometer aan één stuk had ze nog nooit gelopen, toen ze dit weekend aan de start stond voor een dubbel zo lang parcours. Dat ze na 40 kilometer al een val maakte, hield haar niet van de overwinning. Terwijl ze nog bekomt van de uitzonderlijk sportieve prestatie, kijkt Adinda al uit naar haar volgende uitdaging: op het BK 100 kilometer wil ze haar eigen tijd nog verbeteren. De Ouwegemse is nog maar twee jaar met ultralopen bezig. De halftijdse lerares godsdienst is kennelijk van vele markten thuis: in 2008 werd ze nog Miss Metal in Beveren.