Straat nieuwe Renson-site in Kruisem genoemd naar stichter Polydore Renson: “We investeren 75 miljoen euro en zetten hier 250 mensen aan het werk” Ronny De Coster

19 mei 2020

16u25 2 Kruisem De gloednieuwe Renson Outdoor vestiging krijgt stilaan vorm langs de E17 in Kruisem. De site komt er in de Polydore Rensonstraat, een eerbetoon aan de ondernemer die meer dan 110 jaar geleden aan de wieg stond van het familiebedrijf dat Renson nog altijd is. “We investeren 75 miljoen euro en zetten hier 250 mensen aan het werk”, zegt de directie.

Met Paul Renson staat de vierde generatie Renson aan het roer van het gelijknamige familiebedrijf met hoofdzetel in Waregem. Maar het was overgrootvader Polydore (1848–1923) die in 1909 de basis legde van wat ruim 110 jaar later uitgegroeid is van een lokale metaalverwerker van bouwbeslag tot een internationaal kennisbedrijf in zonwering, ventilatie en outdoor living met 1.200 werknemers wereldwijd.

“Mijn familieroots aan moeders kant liggen dan weer in Kruisem”, vertelt Paul Renson (CEO Renson). “Met deze nieuwe vestiging komen we als het ware weer een beetje ‘thuis’. Zeker omdat we met ons dochterbedrijf Argent Alu sowieso al in de gemeente actief waren (in de Bankstraat, waar deurbeslag gefabriceerd wordt). We doen onze naam als innovatief bedrijf alle eer aan door met deze nieuwe site volledig te focussen op de sterk groeiende markt van ‘outdoor living’. Buitenleven is aan een flinke opmars bezig. Mensen willen ‘terug naar de natuur’, maar dan wel in alle comfort om het hele jaar door en bij alle weersomstandigheden buiten te kunnen leven.”

Alles in Kruisem

Daarvoor rolt vanaf eind dit jaar alles in Kruisem van de band: van terrasoverkappingen, over gevelbekleding en tuinelementen als bloembakken en zitbanken tot zelfs pakketbrievenbussen, want ook de productie van start-up eSafe – de pakketbussenfabrikant onder leiding van vijfde generatie en ‘zoon van’ Leon Renson komt in de nieuwe vestiging.

Straatnaam

“Dat Renson met deze nieuwe site naar z’n roots terugkeert, is voor Kruisem mooi meegenomen”, vindt de Kruisemse burgemeester Joop Verzele. “Vandaar dat we die link met het ontstaan van de firma niet wilden laten liggen in de nieuwe straatnaam. De internationale uitstraling en de nieuwe jobs die hiermee gepaard gaan zijn een absolute meerwaarde voor onze gemeente”, vindt Verzele.

250 jobs

De nieuwe Renson-vestiging, waarmee een investering van van 75 miljoen euro is gemoeid, beslaat in totaal tien hectare op grondgebied Kruisem en Nazareth in de uitbreiding van industrieterrein de Prijkels. Binnen de vijf jaar verwacht Renson er 250 mensen aan de slag te hebben, waaronder 150 nieuw aanwervingen. Eind dit jaar al start Renson de productie op in de Polydore Rensonstraat. Kantoren en showroom worden eind 2021 opgeleverd. Dan opent daar ook ‘NOA Outdoor Living’, een binnen- en buitenshowroom van 10.000 m².