Storm Ciara blaast magzijndak van Doopsuiker Exclusief in Zingem de lucht in Ronny De Coster

09 februari 2020

21u48 3 Kruisem De storm Ciara heeft ook lelijk huis gehouden aan de Alfred Amelotstraat in Zingem. Daar vloog zondagnamiddag het dak van de doopsuikerwinkel Doopsuiker Exclusief de lucht in.

“Het was een heel plotse en felle windstoot die het platte dak van het magazijn achter mijn winkel wegblies”, getuigt Cindy Heijlesonne, zaakvoerster van Doopsuiker Exclusief. Een team van de brandweerpost Oudenaarde kwam ter plaatse om het gat in het gebouw af te dekken met zeil en zandzakken. “Door hun snelle tussenkomst is de averij beperkt gebleven tot het dak en is er geen schade aan de binnenkant van het gebouw. Ook de winkel aan de voorkant, die we nog maar pas hebben gerenoveerd, bleef gelukkig gespaard. Maar het was wel hard schrikken”, besluit Heijlesonne.