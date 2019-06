Steven Ghyselinck (36) zondag voor 20ste keer voorop als Sint-Jan-Baptiste in ommegang van Ouwegem Ronny De Coster

18 juni 2019

22u50 0 Kruisem Ouwegemnaar Steven Ghyselinck leidt zondag voor het twintigste jaar op rij de ruiterommegang van de Rijvereniging Sint-Jan-Baptiste. Gehuld in een lang kleed en voorzien van een indrukwekkende baard en als enige ruiter zonder zadel rijdt Steven voorop.

Paarden en ommegangen, dat zit bij de Ghyselincks in Ouwegem in de familie. “Mijn vader Floor en ook mijn oom Chris hebben jarenlang de rol van Sint-Jan-Baptiste vertolkt. Maar sinds ik dit op mijn zestiende voor het eerst mocht doen, heb de ommegang niet meer uit handen gegeven en rij ik nog altijd voorop al heilige”, knipoogt Steven.

Ruiter zonder zadel

Als enige ruiter rijdt hij zonder zadel.”Dat hoort bij de traditie: Sint-Jan-Baptiste had ook geen zadel. Maar dat is nog niet het lastigste: ik hoop altijd dat het tijdens de ommegang niet te warm is, want met die lange baard en met een lang kleed en daarop ook nog eens een schapenvel op mijn rug kan het wel zweterig worden. Maar welk weer we ook krijgen, ik zou de ommegang als Sint-Jan-Baptiste voor geen geld willen missen”, verzekert Steven.

De Sint-Jansommegang start zondagochtend om 9 uur aan de voet van de Kolpaart.