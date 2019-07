SportieGO! Zingem laat kinderen heel jaar proeven van sport Ronny De Coster

13 juli 2019

21u45 0 Kruisem Kinderen die wel eens van een sport willen proeven die ze nog niet kennen, kunnen dat vanaf september bij vijf Zingemse sportclubs die deelnemen aan het project SportieGO! van Sportievak.

SportieGO! Zingem startte in 2018 en gaat in september zijn tweede jaargang in als omnisportclub met een uniek concept. Kinderen van het eerste tot en met derde leerjaar kunnen een volledig sportjaar proeven van verschillende sporten. Om de drie lessen komt een andere sport aan bod.

SportieGO! is een initiatief van Sportievak, een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie. Voor de werking doet SportieGO! een beroep op lokale sportclubs die dus elk hun eigen sporttak komen introduceren bij de jonge sportertjes. Naast de clublesgevers is er ook een vaste gediplomeerde omnisportlesgever die de kinderen dus doorheen het volledige traject begeleidt.

“SportieGO! is ideaal voor kinderen om erachter te komen waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden. Bovendien krijgen ze de kans om sporten uit te proberen waaraan ze misschien anders nooit zouden denken”, zegt Sophie Van Aelst van Sportievak

5 sportclubs

“Ook voor de betrokken clubs is dit een win-winsituatie”, gaat ze verder. “De sportverenigingen kunnen hun jeugdwerking uitbreiden of opstarten, krijgen meer naambekendheid en vaak ook instroom van nieuwe leden.” In Zingem werken vijf sportclubs mee: Ropeskippingclub Recrean Skippers, dansclub Moves & Fun, basketbalclub BBC Wildcats, voetbalclub KSK Zingem en badmintonclub BC Zingem.

“Uit evaluaties blijkt, dat veel ouders dit concept ideaal vinden. Hun kinderen kunnen dicht bij huis sporten en hebben niet af te rekenen met keuzestress. Samen met leeftijdsgenootjes krijgen ze de kans om hun favoriete sport te ontdekken, de sport waarin ze verder willen groeien”,

In Zingem zijn de SportieGO!-lessen gepland op donderdag van 17u tot 18 uur in de sportzaal van de Gemeentelijke Basisschool “‘De Bosrank” aan het Kerkplein of sporadisch in de clubaccommodatie.

De plaatsen zijn beperkt. Inschrijven doe je daarom best nu al. Dat kan via de website van Sportievak: www.sportievak.be/sportclubs/sportiego.