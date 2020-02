Sportevenement organiseren? Gemeente Kruisem betaalt de trofeeën Ronny De Coster

12 februari 2020

21u57 4 Kruisem De gemeenteraad van Kruisem heeft een subsidiereglement voor trofeeën op sportevenementen goedgekeurd. Verenigingen kunnen voortaan voor 150 euro steun krijgen voor de sportevenementen of -wedstrijden die ze organiseren.

“We zijn een sportieve gemeente met een sterk sportverenigingsleven. Maar tegelijk zien we dat het voor verenigingen niet evident is om wedstrijden en competities te organiseren. Daarom voorzien we specifiek daarvoor bijkomende ondersteuning”, zegt sportschepen Robrecht Bothuyne (CD&V). Voor evenementen waar een EHBO-post of ambulance moet zijn, geeft Kruisem een subsidie tot 250 euro. Op verschillende locaties worden ook defibrillatoren voorzien om snel te kunnen reageren bij eventuele hartproblemen. “We voorzien ook een sterke uitgebouwde logistieke ondersteuning”, gaat de schepen verder. “Sportverenigingen kunnen goedkoop van de sporthal en andere sportinfrastructuur gebruik maken en mogen ook rekenen op heel wat materiaal en personele steun. Onze uitleendienst stelt onder meer nadars, stoelen, tafels en spelmateriaal gratis ter beschikking. We helpen ook bij de opbouw van bijvoorbeeld tenten bij evenementen”, licht Bothuyne de steun toe.