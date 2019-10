Sociaal nieuwbouwproject met 24 woningen in Kruishoutem afgewerkt Ronny De Coster

01 oktober 2019

09u13 0 Kruisem De sociale huisvestingsmaatschappij ‘Vlaamse Ardennen’ heeft het nieuwbouwproject aan de René D’Huyvetterstraat en de Brugstraat achter het gemeentehuis van Kruishoutem feestelijk ingehuldigd. De bewoners namen er al in het voorjaar hun intrek en werden nu, na het beëindigen van de wegwerkzaamheden, officieel verwelkomd. Het project heeft ruim 4,4 miljoen euro gekost.

Het project bestaat uit 17 sociale huurentiteiten, waarvan appartementen met zowel 2, 3 als 4 slaapkamers. Er zijn ook 7 sociale koopwoningen met 3 en 4 slaapkamers.

“De verschillende grootte van de woningen in combinatie met de mix van koop en huur zorgt ervoor dat we tegemoet komen aan diverse gezinssituaties. Zowel kleine als grotere gezinnen komen aan bod in dit project. Zo proberen we een antwoord te bieden aan de steeds groeiende wachtlijst”, zegt Stefaan Vercamer, voorzitter van de bouwmaatschappij.

Ook privéwoningen

In het nieuwbouwproject aan de René D’Huyvetterstraat en de Brugstraat staan niet uitsluitend sociale woningen. “Hier worden privaat wonen en sociaal wonen afgewisseld. Dat geeft een mooie sociale mix en brengt ons een stap vooruit voor de realisatie van het bindend sociaal objectief van onze gemeente”, bedenkt de Kruisemse burgemeester Joop Verzele (CD&V).

Het is dankzij een goede samenwerking met de gemeente dat dit gemengd project in het hart van Kruishoutem kon gerealiseerd worden, besluit Jeanique Van Den Heede, directeur van de sociale bouwmaatschappij.

De bouw van de 17 sociale huurentiteiten en 7 koopwoningen heeft 4.404.295 euro gekost.