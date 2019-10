Scouts van Zingem solliciteren met ludiek filmpje naar jobs om reis te betalen Ronny De Coster

14u46 0 Kruisem Ze willen met hun laatstejaars graag op buitenlandse reis, maar daarvoor hebben de Scouts Sint-Bavo-Dr.Lowie Zingem nog flink wat centen nodig. “Daarvoor gaan we niet bij onze ouders aankloppen, maar willen liever de handen uit de mouwen steken en bij particulieren allerlei klusjes doen. Wie heeft werk voor ons?”, vraagt leider Tim Verschueren. Om hun sollicitaties wat meer kleur te geven, maakten de scouts een leuk filmpje.

Waar ze in de zomer van volgend jaar op reis gaan, hebben ze nog niet uitgemaakt. Dat zal pas ergens in december worden beslist. Maar dat het voor de laatstejaars, de JIN, een buitenlandse uitstap wordt, staat vast. “En dat het dan ook meer zal kosten dat wat zakgeld, is natuurlijk ook een zekerheid”, zegt Tim Verschueren, die samen met Leonie Derudder de JIN-groep leidt.

“We maken de uitstap met zes leden en twee begeleiders. Elk van ons is nu op zoek naar een jobje, waarmee we toch een groot deel van de reis zouden kunnen financieren. We zullen ook nog een fuif en een wafelbak organiseren, maar nu kijken we uit naar particulieren bij wie we klusjes kunnen doen”, vertelt Tim.

Auto wassen, tuin onderhouden

Om te tonen wat ze zoal aankunnen en om hun zoektocht een luchtige noot te geven, hebben de scouts een filmpje gemaakt en gepost op Youtube. Je ziet leden van de jeugdvereniging onder meer auto’s wassen, werken in de tuin, verhaaltjes voorlezen, een hond uitlaten en babysitten.

“En er zijn nog wel meer activiteiten waar we een handje kunnen toesteken. We kunnen ook helpen op feestjes door op te dienen, af te wassen en op te ruimen. Alle klusjes die geen specifieke vakkennis vereisen, komen in aanmerking”, legt Tim uit.

Prijs afspreken

“Hoeveel we daarvoor vragen, moeten we nog eens bekijken, vooral omdat we dat willen afstemmen op wat de ‘klanten’ willen en hoeveel dat mag kosten. Zwaarder werk zal natuurlijk ietje meer kosten dan bijvoorbeeld je hond uitlaten”, knipoogt de scoutsleider.

Wie wel eens een klusje aan de Zingemse scouts wil uitbesteden en ze zo wat dichter bij hun buitenlandse reis brengen, kan contact opnemen door een mail te sturen naar tim.verschueren3@telenet.be of leoniederudder.ld@gmail.com.