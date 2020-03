Scouts en Gidsen Inch Allah Kruishoutem doen boodschappen voor wie niet buiten kan of durft Ronny De Coster

15 maart 2020

12u53 0 Kruisem Samen spelen en ravotten zit er voor de Scouts en Gidsen Inch Allah Kruishoutem niet in, maar de jeugdvereniging wil zich tijdens de coronacrisis graag nuttig maken. Inwoners van Kruishoutem kunnen op de jongeren een beroep doen om boodschappen te doen.

Wij willen graag een helpende hand bieden in deze moeilijke tijden. Voor mensen die liever niet zelf naar de winkel of apotheek gaan of graag bij andere dagelijkse bezigheden enige hulp kunnen gebruiken, helpen graag”, laat de leiding van de Scouts en Gidsen Inch Allah Kruishoutem weten. Wie hulp nodig heeft, kan de jeugdvereniging bereiken via het Google-formulier op https://forms.gle/gRcsgGjAbvdbENsZ8, per mail naar scoutingishelpen@outlook.com of op het telefoonnummer van leider Jente: 0491 32.74.54