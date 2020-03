School in Kruisem al sinds maandag in het ongewisse over mogelijke besmetting van leraar Ronny De Coster

04 maart 2020

21u25 3 Kruisem Ruim twee dagen nadat een leraar van de kleuter- en basisschool De Keimolen in Kruisem Ruim twee dagen nadat een leraar van de kleuter- en basisschool De Keimolen in Kruisem thuis in quarantaine is geplaatst, blijft de school nog altijd in het gewisse over de vraag of de leerkracht effectief besmet is. “Het is onbegrijpelijk dat het resultaat van de labotesten nog altijd op zich laat wachten”, reageert schooldirecteur Vanessa Truyen ontstemd.

Maandagmiddag had de Kruisemse schooldirectrice een leerkracht naar huis gestuurd, omdat die een zware hoest had en koorstig was. De leerkracht, die tijdens de krokusvakantie op skireis was geweest in Noord-Italië, werd thuis in quarantaine geplaatst. Maandag werd een test afgenomen. “We zouden 24 uur later het resultaat kennen. Dan werd dat verlengd naar 48 uur, maar intussen weten we nog altijd niets. Dit is ondraaglijk, omdat ik voortdurend vragen krijg van mensen die zich ongerust maken. Sommige reacties zijn verschrikkelijk. Vandaag werd een kindje van onze school geweigerd bij de logopedist, omdat het van onze school kwam. Dat is hard, omdat onze kinderen op dit moment geen risicodragers zijn. Wij passen de voorgeschreven maatregelen toe. En we wachten op hopelijk goed nieuws over onze collega. Dat mag nu wel snel komen”, besluit de schooldirecteur.