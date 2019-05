Samen met Deinsesteenweg worden ook zijstraten aangepakt: 1,6 miljoen euro voor heraanleg Bellegemstraat en Hoogmolenstraat “Omwonenden van de betrokken straten krijgen na de zomer inspraak bij de opmaak van de plannen”, kondigt schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) aan Ronny De Coster

23 mei 2019

11u37 2 Kruisem Het gemeentebestuur van Kruisem heeft met de administratie Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en rioolbeheerder Farys een samenwerkingsakkoord gesloten voor de heraanleg van de Deinsesteenweg en breidt het dossier ook uit naar de Bellegemstraat en Hoogmolenstraat. “De buurt zal bij de opmaak van de plannen betrokken worden”, zegt schepen Robrecht Bothuyne (CD&V).

De Deinsesteenweg, die Kruishoutem met Deinze verbindt en dwars door de wijk Marolle loopt, is in slechte staat. Dat ervaren de bewoners en passanten alle dagen. Maar ook de riolering laat te wensen over, waardoor er geregeld ook wateroverlast ontstaat. Bovendien komt het afvalwater van de honderden woningen nog altijd ongezuiverd in de grachten terecht. En zo is het niet alleen in de Deinsesteenweg: ook in de zijstraatjes is er werk aan de winkel, zeker op vlak van riolering.

75% subsidie

De Vlaamse overheid heeft alvast de nodige centen gereserveerd voor de riolering en de waterzuivering van twee zijstraten zodat die samen met de Steenweg op Deinze kunnen vernieuwd worden.

“Voor de Bellegemstraat is 1.043.954 euro voorzien en voor de vernieuwing van de Hoogmolenstraat en een deeltje van de Nonnegatstraat bedraagt het budget 665.042 euro. Ook voor andere zijstraten, zoals de Passionistenstraat in de Marolle, is een dossier in voorbereiding en hopen we bovenlokale financiële middelen los te krijgen. Die Vlaamse steun van 75% is zeer belangrijk, want alleen zo kunnen we in onze gemeente de riolerings- en zuiveringsgraad snel en substantieel optrekken”, bedenkt schepen Robrecht Bothuyne (CD&V), bevoegd voor Openbare Werken.

Buurt krijgt inspraak

Na de zomer voorziet de gemeente met de betrokken partners een eerste voorontwerp van de riolering klaar te hebben. Voor de vernieuwing van de wegen krijgt ook de buurt een vinger in de pap, zo voorziet de schepen . “Dit najaar volgen de eerste bewonersvergaderingen waar we met de bewoners in overleg willen gaan. We willen immers de buurt heel wat inspraak geven en dus nauw betrekken bij dit project, zowel wat betreft het ontwerp als de uiteindelijke uitvoering ervan”, voorziet Bothuyne.

Aan beide kanten een fietspad

Na de heraanleg moet de Deinsesteenweg een stuk veiliger zijn, met onder meer een fietspad langs beide zijden van de rijweg, en zullen de bewoners verlost zijn van het vervelende geluid van de versleten betonvakken. Nadat de de vernieuwde Deinsesteenweg, Tjollevelddreef en Nieuwstraat zijn afgewerkt en opgeleverd, wil de gemeente het beheer ervan overnemen. Vandaag is het Agentschap Wegen en Verkeer de wegbeheerder.