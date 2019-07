Saan Vandenheede (28) is nieuwe directeur van Gemeentelijke Basisschool De Bosrank in Zingem Ronny De Coster

15 juli 2019

08u43 0 Kruisem De Gemeentelijke Basisschool “De Bosrank” in Zingem heeft een nieuwe directeur: vanaf 1 september staat Saan Vandenheede er aan het roer.

De school krijgt een sportieve directeur: Vandenheede heeft een masterdiploma lichamelijke opvoeding op zak en was de afgelopen zes jaar in De Bosrank aan de slag als L.O.-leraar.

Saan Vandenheede volgt als directeur Annelies De Kimpe op, die in de scholengemeenschap een aanvangsbegeleiding opstart om beginnende leerkrachten te begeleiden.

En hij stapt ook in de voetsporen van zijn vader Freddy, die tien jaar directeur was in De Bosrank en intussen aan het hoofd staat van de scholengroep.

Baas van moeder en tante

“Natuurlijk is het een voordeel om hem als coach in de buurt te hebben. Anderzijds zullen sommigen misschien de neiging hebben om me met hem te vergelijken, want hij heeft het wel goed gedaan, mag ik wel zeggen.”

Opmerkelijk: Saan wordt op school ook de “baas” van zijn moeder Hedwige en tante Lucrèce, die in het tweede en vierde leerjaar staan. “Dat is inderdaad een beetje speciaal, maar daar kunnen we wel mee om”, relativeert de nieuwe schooldirecteur.

Duurzaam, warm en open

“De Bosrank moet zich verder profileren als een duurzame en warme school met een open geest. Het is een weg die we al een paar jaar opgaan. En nieuwe accenten komen er allicht ook. Maar het is vroeg om daarover al veel te zeggen. Ik weet nog maar pas dat ik ben aangesteld”, besluit Saan.