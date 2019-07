Rokers niet langer welkom op en rond speelpleinen in Kruisem Ronny De Coster

10 juli 2019

18u20 1 Kruisem Op en rond speelpleinen en andere plaatsen waar veel kinderen komen, staan binnenkort borden met het verzoek om niet te roken. Dat heeft het gemeentebestuur beslist op voorstel van de partij Groen.

Vanessa Badisco (Groen&Co) kwam met het voorstel voor rookvrije speelzones naar de gemeenteraad en had daar niet de minste moeite om alle partijen te overtuigen.

“Sinds februari dit jaar is het verboden om in de auto te roken in het bijzijn van -16-jarigen. Meer en meer gemeenten en organisaties en gemeenten gaan nog een stap verder door ook speelzones rookvrij te maken en dat ook duidelijk te communiceren. Laat ons in Kruisem ook een oproep aan volwassenen om het goede voorbeeld te geven door niet te roken op en rond speelterreinen. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen en spelen in een omgeving waar niet gerookt wordt. Zien roken doet ook roken”, aldus Badisco.

Geen verbod, maar vriendelijk verzoek

Jeugdschepen Gerrit Depaepe (CD&V) en ook de hele gemeenteraad sluiten zich bij het voorstel aan. Op en rond speelpleinen komen borden met de vraag om daar niet te roken. “In ons voornemen om een gezonde gemeente te worden, hadden we ook hierover al nagedacht en we kijken samen met adviesraden wat we nog méér kunnen doen. Maar die bordjes komen er alvast zeker”, aldus Depaepe.