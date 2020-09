Roep om Fluitjesbeeld in Ouwegem terug naar De Welkom te verhuizen, maar meningen zijn verdeeld Ronny De Coster

01 september 2020

15u59 0 Ouwegem Enkele bewoners van Ouwegem vinden dat het verhuisde Fluitjesbeeld beter naar de oorspronkelijk plaats terugkeert. “Het valt niet meer op”, vindt Andy De Vrieze. Al is niet iedereen het daarmee eens. “Het is de eerste keer dat ik dit commentaar hoor”, reageert schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) verbaasd.

Het monumentje van de Fluitjesfeesten stond oorspronkelijk op het kruispunt van de Ouwegemsesteenweg en de Molendamstraat vlak bij het café De Welkom. Bij de vernieuwing van de dorpskern kreeg het een nieuwe plek: het beeld staat nu op het pleintje bij de gemeentelijke zaal De Griffel aan de overkant van de straat. “Eigenlijk was dat geen goed idee. Het beeldje valt niet meer op. Het kan beter terugkeren naar de oorspronkelijke plaats”, bedenken Ouwegemnaar Andy De Vrieze en enkele vrienden.

Eric Michels van het Comité d’ Ouwegemse Fluitjes reageert verrast dat die opmerking er maanden na de verplaatsing komt. “Ik ben het er ook niet mee eens. Het beeldje heeft bij De Griffel best wel een mooie plaats gekregen. Dat het daar minder opvalt, vind ik niet. Toen het aan De Welkom stond, zag je het wel meteen staan wanneer je vanuit Kruishoutem kwam, maar vanuit de tegengestelde richting zag je het niet. Nu is het van beide kanten te zien. Ik zie het probleem niet. Er moet welk nog een plaat met een tekst bij het beeld komen. Dat heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen en zal de zichtbaarheid nog verhogen. Laat ons beeld maar staan waar het staat”, reageert Eric Michels.

Niets overhaast beslissen

“Het is de eerste keer dat ik commentaar hoor op de verplaatsing van dat beeldje”, zegt schepen Robrecht Bothuyne (CD&V) op zijn beurt. “Het verhuizen van het beeld maakte deel uit van de dorpsvernieuwing. Als er een meerderheid is die het beeld toch weer aan De Welkom wil, dan kunnen we dat bekijken. Maar ’t is het eerste wat ik ervan hoor en we gaan toch ook niets halsoverkop beslissen”, besluit Bothuyne.