Rode Kruis: “Kom vanavond bloed geven in Kruisem” Ronny De Coster

17 maart 2020

12u43 4 Kruisem Het Rode Kruis dringt aan om deze avond en volgende week maandag toch naar de bloedinzameling te komen in De Kepper te Kruishoutem. “Ben je gezond, kom doneren”, luidt de boodschap.

Het Rode Kruis laat weten dat het de verschillende maatregelen neemt om de bloeddonaties in alle veiligheid te laten verlopen. Er is een strikte hand- en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren, een afstandsmaatregel van minstens 1 meter tussen verschillende personen. “Er is tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en het griepvirus, aangetoond dat het overdragen kan worden via bloed. Bloed geven én krijgen is dus veilig”, verzekert het Rode Kruis.

Niet iedereen mag doneren

Al mag uiteraard niet iedereen bloed geven. Heb of had je koorts, keelpijn en moet of moest je de voorbije 14 dagen hoesten? Is een gezinslid besmet met COVID-19? Dan mag je nu niet doneren! Het Rode Kruis vraagt ook om niet-donoren (bijvoorbeeld je kinderen) momenteel niet mee te brengen naar een donatie. Bloed geven kan vanavond en op maandag 23 maart telkens van 17 tot 19.30 uur in het Parochiaal Ontmoetingscentrum De Kepper aan de Kerkhofweg 4 in Kruishoutem.