Robrecht Bothuyne is nieuwe voorzitter Nokere Koerse: “Afgelasting dit jaar was harde dobber, maar volgende editie wordt een absolute topper” Ronny De Coster

30 juni 2020

15u49 5 Kruisem Robrecht Bothuyne is de nieuwe voorzitter van de vzw Nokere Sport, het organiserend comité van Danilith Nokere Koerse. Hij volgt Marc Van Cauwenberghe op, die de organisatie 30 jaar heeft geleid.

Robrecht Bothuyne (40) is niet alleen schepen in Kruisem en Vlaams volksvertegenwoordiger, maar ook geboren en getogen Nokeraar. Al ruim 15 jaar is hij ook verbonden aan de organisatie van Nokere Koerse. “Ik ben gestart als medewerker en ‘entreeman’. Later werd ik bestuurslid en nog later ondervoorzitter van onze vzw. Danilith Nokere Koerse is voor mij een passie; ik ben fier op ons kleine en gezellige dorp Nokere en ben ook een fervent koersliefhebber”, zegt Bothuyne. “Als kind was ik al gepassioneerd door de koers. Ik volgde elke editie van Nokere Koerse van bij mijn grootmoeder die bovenop Nokereberg woonde. Nu voorzitter mogen worden van deze organisatie is een hele eer. We hebben een sterke groep vrijwilligers die hun schouders zetten onder onze organisatie. Ik wil in de eerste plaats hen ondersteunen, in nauwe samenwerking met gedelegeerd bestuurder Rony De Sloovere. Zonder die groep vrijwilligers is er geen koers”, bedenkt Bothuyne.

De afgelasting door de coronacrisis was voor de organisatie een zware domper. Bothuyne: ‘Dat was een zware klap, zowel moreel voor onze groep als financieel voor onze organisatie. We waren immers helemaal klaar; de afgelasting gebeurde een dag voor onze eerste activiteit. De voorbije maanden hebben we met overheden, leveranciers en sponsors goede afspraken kunnen maken. Zo kunnen we de schade allicht beperken”, hoopt de nieuwe voorzitter.

“Volgend jaar topeditie”

Hij wil nu vooral vooruit kijken. ‘“2021 moet een topeditie worden. De ambitie is om met onze organisatie in elke categorie tot de wereldtop te behoren of daar dicht bij aan te leunen. We hebben een goede datum op de kalender, een mooi en veilig parcours, een goede samenwerking met startstad Deinze en aankomstgemeente Kruisem. En Nokere Koerse beschikt over een sterke ploeg vrijwillige bestuursleden en medewerkers en de steun van de vele sponsors. Meer dan honderd bedrijven steunen Danilith Nokere Koerse. De meesten gaven al aan ook in 2021 aan boord te blijven. En hoofdsponsor Danilith heeft zijn engagement met drie jaar verlengd en voorziet zelfs een nog grotere steun dan voorheen. Dat is natuurlijk essentieel om verder te kunnen groeien”, besluit Bothuyne.

De volgende Nokere Koerse vindt plaats op 17 maart 2021.