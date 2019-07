Rob Vanoudenhoven donderdag met “XIIIe werk” in De Mastbloem in Kruishoutem Ronny De Coster

09 juli 2019

20u02 0 Kruisem Ter gelegenheid van het feest van 11 juli is donderdag Rob Vanoudenhoven te gast in zaal De Mastbloem in Kruisem. De bekende televisiemaker brengt er het “XIIIe werk van Vanoudenhoven, waarin hij vertelt over zijn leven en werk.

Rob Vanoudenhoven brengt een zaalshow, waarin hij vertelt over zijn eerste 50 jaar op deze planeet: over zijn leven, werk en avonturen. De voorstelling gaat ook over over XII stielen en XIII ongelukken en over altijd ja zeggen en proberen te “overleven”.

Rob spreekt ook over ”Who the fuck is Rob Vanoudenhoven”, waarmee hij zichzelf tegen wil en dank op de kaart heeft gezet in het medialandschap en getuigt hoe zijn eigen programma, de” XII werken van Vanoudenhoven” zijn leven ondersteboven heeft gehaald.

Het verhaal van rob Vanoudenhoven is er een met ups en downs, over lief en leed, vriend en vijand, berg en dal, top en flop.

Reserveren

De voorstelling vindt plaats vanaf 19.30 uur in zaal De Mastbloem, Waregemsesteenweg 22 in Kruisem.

Kaarten kosten 16 euro aan de ingang en 14 euro in voorverkoop per mail naar vrijetijd@kruisem.be.