Kruisem

Wat koken we vandaag? Toegegeven: de inspiratie in tijden van wekenlange opsluiting en de zin om elke dag aan het fornuis te staan, raken al een beetje zoek. Dus wordt de vraag: wat bestellen we vandaag? Wat een verademing is het dan als je als gezin met drie tieners ook nog eens zoveel keuze hebt, dat iedereen iets anders kan nemen én je kan delen. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.