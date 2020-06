Renaat lag 17 weken in coma door corona: “Toost op en zomer en een leven waarin ik veel meer ga genieten” Ronny De Coster

19 juni 2020

21u16 0 KRUISHOUTEM Renaat lag 17 dagen in coma door corona: “Ik geniet voortaan veel meer van het leven. Gezondheid!”

Een maand in het ziekenhuis, waarvan 17 dagen in coma: het coronavirus heeft Renaat Vanderstichele (61) uit Kruisem goed te pakken gehad. “Ik besef heel goed dat mijn leven aan een zijden draadjes heeft gehangen. Veel geluk heb ik gehad. Dit is een keerpunt in mijn leven”, zegt Renaat.

De Kruishoutemnaar is vol lof over de verzorging die hij in het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde heeft gekregen. “Die dokters en verpleegkundigen hebben mijn leven gered. Zij verdienen nog veel meer dan het applaus dat mensen hen gaven en het kratje wijn dat ik ze achteraf heb geschonken. Mijn bewondering is grenzeloos. Ik breng niet alleen een toost uit op de zomer, maar ook de z”, bedenkt Renaat. Hij runt in Waregem een bedrijf dat gespecialiseerd is in matrijzenbouw, maar is vastbesloten om het rustiger aan te doen. “Eigenlijk zoek ik een overnemer, bij wie ik zelf nog een beetje kan meedraaien. Maar ik ga voortaan veel meer van het leven genieten en me zeker niet zo snel meer opwinden. Alles is voor mij heel relatief geworden”, besluit Renaat.