Recyclageparken Kruisem heropenen woensdag Ronny De Coster

02 april 2020

12u48 1 Kruisem De beide recyclageparken van Kruisem gaan opnieuw open op woensdag 8 april. Ze zullen toegankelijk zijn tijdens de gebruikelijke openingsuren. De gemeente voert wel strikte veiligheidsmaatregelen in en vraagt om alleen het hoogstnodige te brengen.

Om files te vermijden en een maximum aan aanvoerders toe te laten, zijn aanhangwagens en bestelwagens verboden. De eerste twee uur worden voorbehouden aan 65-plussers. Door die spreiding wil de gemeente een mix van verschillende leeftijden vermijden. Het aantal bezoekers dat gelijktijdig toegelaten wordt, is beperkt. Wie aanschuift, moet in de wagen blijven zitten. Het bezoek is beperkt tot vijftien minuten. Dat wil zeggen dat bezoekersmaar de tijd zullen hebben om maximaal drie afvalstromen te lozen. Breng je eigen handgel mee en als dit niet mogelijk is, was je handen thuis voor je vertrekt en als je thuiskomt, zo vraagt de gemeente.

Anderhalve meter afstand

Bezoekers moeten minstens anderhalve meter afstand houden van elkaar en van de parkwachter. Alle persoonlijke contacten worden vermeden: het nakijken van een identiteitskaart bij toegangscontrole, gebeurt niet fysiek. Niets gaat van hand tot hand. Betalingen gebeuren elektronisch. Recyclageparkwachters en andere medewerkers mogen niet helpen bij het uitladen en wegbrengen van afval naar de containers en inzamelrecipiënten. Asbest mag niet worden aangevoerd.

Alle praktische info staat op de website van de intercommunale Imog: https://www.imog.be/corona/.