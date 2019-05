Politierechter streng voor bestuurder die voor de achtste keer betrapt wordt op alcohol achter het stuur: 8 maanden en 8 dagen rijverbod Lieke D'hondt

22 mei 2019

14u50 0 Kruisem Een bestuurder die op 22 mei 2018 een kop-staartaanrijding heeft veroorzaakt in Zingem moet zijn rijbewijs 8 maanden en 8 dagen inleveren. De man krijgt de strenge straf onder meer door zijn strafregister, waar al 7 veroordelingen op staan voor rijden onder invloed van alcohol.

“Een geïsoleerd incident”, zo noemde de bestuurder de kop-staartaanrijding in Zingem waaraan hij aan de oorsprong lag. Hij had 2,14 promille alcohol in zijn bloed toen hij tegen zijn voorligger knalde. “Ik was net op café geweest omdat mijn laatste werkdag voor de vakantie erop zat. Ik ben twee vrienden tegenkomen en heb met hen iets gedronken”, legde de man uit. Hij verzekerde de politierechter dat hij geen alcoholprobleem heeft, al is hij in het verleden wel al zeven keer veroordeeld voor rijden onder invloed. “Maar die veroordelingen dateren al van meer dan 13 jaar geleden. Toen had ik problemen, maar nu ben ik daarvan verlost.” De politierechter hield wel rekening met de eerdere veroordelingen en legde de man niet alleen een zware boete van 3.800 euro op, maar ook een rijverbod van 8 maanden en 8 dagen. Als hij zijn rijbewijs terug wil, moet de man een geneeskundig en psychologisch onderzoek ondergaan.