Politie zoekt betrapte dader van gauwdiefstal in Kruisem Ronny De Coster

08 september 2020

11u35 66 Kruisem De politie Vlaamse Ardennen is op zoek naar de dader van een gauwdiefstal, gepleegd rond elf uur deze voormiddag in Kruisem.

De feiten hebben zich afgespeeld aan de Aaishovedriesstraat in Kruisem. Een man is er op heterdaad betrapt bijhet stelen van een portefeuille uit een fietstas. De verdachte draagt een lederen jas en een zwarte jeans. Wie informatie kan verstrekken over de diefstal of de verdachte, wordt gevraagd om de politie te contacteren.

De politie heeft ook het Buurtinformatienetwerk Kruisem ingeschakeld om de gevluchte dief op te sporen.