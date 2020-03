Politie zet helikopter in om man te arresteren op die enkelband had verwijderd en op stap ging in Zingem Ronny De Coster

25 maart 2020

12u30 0 Kruisem In de Alfred Amelotstraat in Zingem is rond de middag een man gearresteerd, die onder elektronisch toezicht stond. De man had zijn enkelband verwijderd en was op stap gegaan. Een politiehelikopter werd ingezet om hem op te sporen.

Verschillende ploegen van de politiezone Vlaamse Ardennen zetten deze voormiddag een klopjacht in en kregen ook versterking van een politiehelikopter om een man op te zoeken, die al sinds dinsdag geseind stond. De man uit Kruisem was als gevolg van een veroordeling onder elektronisch toezicht geplaatst en droeg dus een enkelband. Maar die had hij dinsdag verwijderd en daardoor stond de man geseind als op te sporen.

De politie stuurde deze voormiddag via het alarm tilt-waarschuwingsplatform nog een oproep naar het buurtinformatienetwerk om uit te kijken naar een verdachte die rond halfelf was gezien in de buurt van de Alfred Amelotstraat. Anderhalf uur later was de man kennelijk ook naar daar teruggekeerd en konden politieagenten hem in de boeien slaan.