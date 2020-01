Politie vraagt uit te kijken naar betrapte inbreker die weiden in Lozer is ingevlucht Ronny De Coster

04 januari 2020

22u01 124 Kruisem De politie Vlaamse Ardennen vraagt uit te kijken naar een inbreker die zaterdagavond op heterdaad is betrapt in de Neerrechemstraat in Lozer.

Getuigen zagen de man wegvluchten in richting van een weide. Volgens de politie droeg de verdachte een muts en een trainingsjas.

Wie informatie heeft over de inbraak of over de verdachte, wordt verzocht contact op te nemen met de politie op algemeen nummer 101.