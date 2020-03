Politie verscherpt toezicht op eenrichtingsverkeer in centrum Kruishoutem Ronny De Coster

20u00 0 Kruisem Omdat nogal wat chauffeurs het tijdelijke eenrichtingsverkeer in het centrum van Kruishoutem aan hun laars lappen, verscherpt de politie er de komende dagen het toezicht.

Vorig week zijn de werkzaamheden voor de vernieuwing van de dorpskom van Kruishoutem gestart. Als gevolg daarvan is in de Hedekensdriesstraat, Brouwerijstraat, Sint-Elooiskeer, Collijnstraat en Kerkstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Maar opmerkelijk veel chauffeurs negeren de verkeersregels en brengen zo andere weggebruikers in gevaar. De politie houdt voortaan een oogje in het zeil. Een boete voor het overtreden van het éénrichtingsverkeer kost 174 euro.