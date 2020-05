Politie ontdekt 2.000 cannabisplanten en arresteert meerdere verdachten bij inval in loods in Lozer Ronny De Coster

14 mei 2020

17u01 48 Lozer/Kruisem In een loods aan de Ouwegemsesteenweg in Lozer (Kruisem) heeft de politie een grote cannabisplantage ontdekt. Meerdere verdachten zijn ter plaatse gearresteerd.

Een vrij indrukwekkende politiemacht ontplooide zich donderdagochtend rond een woning op de Ouwegemsesteenweg in Lozer. Met getrokken wapens vielen agenten het huis binnen. In de aanpalende loods vonden ze een professioneel uitgebouwde cannabisplantage. Meer dan tweeduizend hennepplanten stonden er in bloei. De politie heeft meerdere verdachten die in het pand aanwezig waren gearresteerd.

De gemeente Kruisem heeft intussen personeel ter beschikking gesteld om de planten en kweekinstallatie in afvalcontainers te laden.

Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen bevestigt dat zijn manschappen een grote vangst hebben gedaan en meerdere arrestaties hebben verricht, maar wil in het belang van het onderzoek geen commentaar geven.