Politie flitst 556 auto’s op Nederzwalmse- en Kruishoutemsesteenweg in Zingem Ronny De Coster

15 juni 2020

21u19 0 Zingem Op één dag heeft de politie in Zingem maar liefst 556 chauffeurs betrapt op te snel rijden.

De bemande snelheidscamera controleerde op woensdag 10 juni op de Nederzwalmsesteenweg verkeer in beide richtingen. Van de 985 auto’s die er passeerden, reden er 387 sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Dat zijn er bijna vier op de tien. In de bebouwde kom op Kruishoutemsesteenweg zijn 702 auto’s gecontroleerd. Daar reden er 169 te snel, wat gemiddeld bijna één op vier is.