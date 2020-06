Politie beboet hardrijders en chauffeurs die wegomlegging negeren in centrum van Kruishoutem Ronny De Coster

08 juni 2020

21u35 4 KRUISHOUTEM Het wijkteam Kruishoutem van de politiezone Vlaamse Ardennen heeft de voorbije weken verkeerscontroles uitgevoerd in de omgeving van de werkzaamheden in het centrum van Kruisem. 18 chauffeurs die verkeersborden negeerden en 40 hardrijders gingen op de bon.

In de periode van 1 mei tot 4 juni hebben agenten op verschillende plaatsen verkeerscontroles uitgevoerd. De acties kwamen er na klachten van omwonenden. De agenten hebben achttien chauffeurs betrapt die een straat inreden waar dat als gevolg van de werkzaamheden verboden is. Bij snelheidsmetingen eind mei in de Pontstraat bleken 40 van de 181 auto’s te hard te rijden.