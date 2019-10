Piet Declercq organiseert herdenkingsrit voor Zingemse renner Triphon Verstraeten, de man die dodelijke val maakte door een paardenstront Ronny De Coster

09 oktober 2019

16u08 3 Kruisem Zingemnaar Piet Declercq organiseert op zondag 13 oktober een herdenkingsfietstocht voor Triphon Verstraeten, de Zingemse renner die 73 jaar geleden overleed na een valpartij over een paardenstront in Asper. De opbrengst van de vijftig kilometer lange tocht gaat naar een goed doel.

Je moet al van respectabele leeftijd zijn om de renner nog aan het werk gezien te hebben. Triphon werd in 1920 in Zingem geboren en was beroepsrenner van 1944 tot 1946. Tot voor enkele jaren geleden wist daardoor nog amper een handvol mensen in Zingem wie Triphon Verstraeten was. Piet Declercq bracht Triphon drie jaar geleden onder de belangstelling. Dat was nadat Piet bij zijn kapper al een paar keer een foto van de renner had zien hangen en aan opzoekingswerk was begonnen. Piet schreef samen met Jean-Marie Schepens uit Gavere een boek over het leven van Triphon.

IJzeren wilskracht

“De man stond bekend als een renner met een ijzeren wilskracht, iemand die leefde voor zijn sport. Nadat hij eerder bij de beroepsrenners B de tweede plaats behaalde in de Ronde van België, kwam zijn loopbaan pas echt op gang in 1945. In dat jaar werd hij onder andere tweede in Welden, derde in Adegem en Eksaarde en behaalde hij de achtste plaats in Gent-Gent. In 1946, zijn beste jaar, eindigde Triphon in 36 koersen bij de eerste zes. Grote uitschieter dat jaar was de derde plaats in Luik-Bastenaken-Luik”, overloopt Piet het palmares van de Zingemse renner.

Paardenvijg

De beloftevolle coureur kwam op jonge leeftijd aan zijn einde. “In een koers op 30 september 1946 in Asper is hij zwaar ten val gekomen. Er lag paardenvijf op de weg en daarop is hij uitgegleden. Enkele dagen later is Triphon in het ziekenhuis in Oudenaarde aan zijn verwondingen overleden”, weet Piet.

Voor de derde keer organiseert hij een fietstocht ter herdenking van Triphon Verstraeten. Die vindt plaats op zondag 13 oktober. Deelnemers kunnen vrij starten tussen 8 en 10 uur aan café ‘t Sportpaleis voor een tocht van vijftig kilometer. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. De opbrengst gaat integraal naar de benefiet MUCO Zingem-Keulen.