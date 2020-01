Overvaller McDonald's Zingem krijgt ook in beroep vier jaar cel Cedric Matthys

17 januari 2020

12u00 0 Kruisem Een 23-jarige man uit Ronse is vrijdagvoormiddag in het Gentse hof van beroep veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. De man overviel de McDonald’s in Zingem in 2017 op een gewelddadige manier, maar gaf de feiten pas een maand geleden toe.

De overval waar R.-P. H. voor terechtstond gebeurde snel en efficiënt. Samen met vijf kompanen ging de man in de nacht van 15 op 16 december 2017 in amper twee minuten tijd met 7.364 euro en een iPhone 7 aan de haal. De daders planden de overval zorgvuldig. Eén van hen werkte vier maanden in het restaurant aan de N60. Hij wist waar de kluis met het geld zich bevond.

Tijdens de overval bedreigden de daders werknemers met alarmpistolen. Ook droegen ze maskers. “We hadden gezien op tv dat je een zaak op die manier overvalt”, zei de beklaagde in de rechtbank. “Ik zie intussen mijn schuld in en wil mij excuseren bij alle slachtoffers. Wel vraag ik om me net als mijn kompanen een straf met uitstel te geven. Ik ben niet meer afhankelijk van drugs en wil werk zoeken.”

Vier jaar cel

De beklaagde kreeg in eerste aanleg vier jaar cel. Hij was in het verleden al betrokken bij andere feiten en werd dan ook het zwaarst bestraft. Een 21-jarige beklaagde in wiens huis de overval werd beraamd, kwam er destijds het best van af. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van één jaar. De 23-jarige man, die de wagen bestuurde waarmee de overvallers zich verplaatsten, kreeg dan weer drie jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De overvaller die het wapen op een personeelslid richtte, werd tot slot veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.

Geen mildere straf

R.-P. H., die op 13-jarige leeftijd van Congo naar België vluchtte, hoopte in beroep op een mildere straf. Na 723 dagen gaf hij op 12 december vorig jaar voor het eerst de feiten toe. Toch was dit voor de rechters niet voldoende. Ze bevestigden de vier jaar effectieve celstraf. De man zal dus nog even moeten brommen.