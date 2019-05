Ouwegemsesteenweg afgesloten voor woningbrand Ronny De Coster

30 mei 2019

17u43 9 Kruisem Het heeft donderdagnamiddag gebrand in een huis aan de Ouwegemsesteenweg in Ouwegem. De straat is afgesloten.

Het vuur ontstond rond kwart voor vijf in de garage en heeft er flink wat schade veroorzaakt. Elders in het huis is er rookschade. Op het moment dat de brand uitbrak, waren de bewoners niet thuis. Zowel de brandweer van Oudenaarde als die van de zone Gent kwamen ter plaatse.

De brandweer vermoedt, dat het vuur is veroorzaakt door een kortsluitingen in de elektriciteitskast.