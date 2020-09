Oudervereniging schenkt cheque aan Vrije Basisschool Kruishoutem-Nokere: “Hard gewerkt en veel moeten missen in coronatijd” Ronny De Coster

10 september 2020

11u43 8 Kruishoutem/Nokere Ouders van leerlingen van de Vrije Basisschool Kruishoutem-Nokere hebben aan de school 815 euro gedoneerd. “Daarmee bedanken we de directie en haar team voor de grote inspanningen die ze al hebben gedaan in deze moeilijke coronatijd, waarin de school ook inkomsten van activiteiten moet missen”, zegt Stefanie De Schrijver van de initiatiefnemende oudervereniging.

“Zowel in de hoofdschool in Kruishoutem als in de vestiging in Nokere hebben directie en leerkrachten alles in het werk gesteld om het voor onze kinderen op school ondanks de coronamaatrdegelen aangenaam te houden. Op zich vonden wij dat al een reden voor een bedanking”, zegt Stefanie in naam van de oudervereniging, waarvan ze voorzitter is.

Veel activiteiten afgelast

“Daarnaast zijn door de coronacrisis veel activiteiten op school niet kunnen doorgaan: het moederdagontbijt, het schoolfeest en de koekenverkoop moesten worden afgelast. Daardoor liep de school ook veel inkomsten mis”, motiveert Stefanie waarom de oudervereniging via het onlineplatform Kadonation een geldinzameling heeft georganiseerd.

Speelplaats pimpen

Jo Baele en Leen Van de Weghe, directeurs van de Basisschool Kruishoutem-Nokere, weten al goed waaraan ze de gekregen centen zullen besteden. “We gaan CO2-meters aankopen. De overheid beveelt scholen het gebruik ervan aan, maar voor de aankoop moeten we wel zelf zorgen. En we hebben ook plannen om de speelplaats in Kruishoutem wat groener te maken. In Nokere staat de vernieuwing en uitbreiding van het afdak op de speelplaats op de planning. Voldoende werk aan de winkel”, besluiten de directeurs.