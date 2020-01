Oudervereniging doet kinderen van Vrije Basisschool De Regenboog Zingem een nieuwe speelplaats cadeau Ronny De Coster

06 januari 2020

10u30 0 Kruisem Er stond de kinderen van de Vrije Basisschool “De Regenboog” in Zingem op de eerste schooldag van het nieuwe jaar een leuke verrassing te wachten: het oudercomité van de school heeft tijdens de kerstvakantie de speelplaats helemaal laten vernieuwen.

Een “bouwteam” van het oudercomité verwelkomde de kinderen aan de schoolpoort. “De speelplaats van de school was al lange tijd in slechte staat. Daarom namen we met het oudercomité het initiatief om die helemaal te laten vernieuwen”, zegt Mario Van Hamme. Behalve nieuwe tegels en roosters kreeg de speelplaats ook nieuw meubilair en in de buurt van de technologieklas staan enkele nieuwe speeltuigen. Daar is de speelplaats aangelegd in rubbertegels.

Hopbeuk met houten bank

“Onze speelplaats beschikt nu ook over een boom en die krijgt wel een bijzondere functie”, toont directeur Jacques Dhondt. “Een boom is het ultieme middel om de vier seizoenen te volgen: hij houdt een deel van het fijn stof vast in zijn kruin. Kinderen kunnen in de zomer verkoeling zoeken onder de boom en ervaren een stukje natuur vanuit het leslokaal. Het is een hopbeuk: die heeft graag een warme standplaats en verdraagt goed verharding”, motiveert Dhondt de keuze.

Rond de boom is een houten bank gebouwd. “Die is op maat van de peuters, zodat het voor hen een verzamelplaats wordt. Maar voor de oudere kinderen is dit ook een perfecte plek om bijvoorbeeld een boekje te lezen”, voorziet de directeur.