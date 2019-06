Oprit autosnelweg E17 richting Gent afgesloten na ongeval in Kruishoutem Ronny De Coster

13 juni 2019

15u23 0 Kruisem Als gevolg van een verkeersongeval op de autosnelweg E17 in Kruishoutem hebben politie en brandweer de oprit in de richting Gent afgesloten voor het verkeer.

Op de aansluiting van de oprit met de snelweg is een verkeersongeval gebeurd waarbij een chauffeur lichtgewond is geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De oprit werd afgesloten, omdat de brandweer brokstukken en olie van de weg moet ruimen.