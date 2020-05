Oppositie vindt gemeenteraad per e-mail amateuristisch: “Niet elk raadslid heeft geschikte computer voor videovergadering”, reageert burgemeester Ronny De Coster

11 mei 2020

12u59 0 Kruisem “Hoe is het mogelijk dat het gemeentebestuur van Kruisem de gemeenteraad organiseert per e-mail? Tijdens de jongste editie zijn maar liefst 160 mails verstuurd. Zo kan je geen debat voeren. Terwijl elke organisatie tegenwoordig aan de slag gaat met videoconferenties, werkt de gemeente zo amateuristisch”, klaagt liberaal oppositieraadslid Filip Geysen aan. “Vreemde reactie van de oppositie die heel goed weet dat we niet online kunnen, omdat niet alle raadsleden een geschikte computer hebben”, antwoordt burgemeester Joop Verzele (CD&V) op de kritiek.

“Door de uitzonderlijke omstandigheden waarin ons land zich bevindt, konden wij nog begrijpen dat de gemeenteraad van 30 maart niet op de normale manier kon doorgaan. Maar het voorstel om via e-mail te vergaderen, vonden wij vreemd. Via mail is het niet mogelijk om een debat op een interactieve manier te voeren. Er is geen vlotte manier van communiceren via woord en wederwoord mogelijk”, klaagt oppositieraadslid Filip Geysens (Open Vld) aan. Hij stelde voor om de gemeenteraad van maart te organiseren via videoconferentie zoals Skype of Microsoft Teams, maar daar ging het gemeentebestuur niet op in.

Elke organisatie die professioneel werkt, heeft ondertussen de mogelijkheden van videoconferenties ontdekt om te vergaderen. Ons gemeentebestuur doet geen enkele moeite om zich aan te passen Filip Geysen (Open Vld), oppositieraadslid

“Gevolg: een gemeenteraadszitting die anders wellicht in een uur zou zijn afgelopen, nam meer dan drie uur in beslag. Er werden tijdens die zitting meer dan 160 e-mails verstuurd van en naar de voorzitter. Maar een echt debat krijg je op die manier niet. Het is onbegrijpelijk dat ook de gemeenteraad van maandag op die manier zal verlopen. Elke organisatie die professioneel werkt, heeft ondertussen de mogelijkheden van videoconferenties ontdekt om te vergaderen. Ons gemeentebestuur doet geen enkele moeite om zich aan te passen. Dit is amateuristisch en een modern bestuur onwaardig”, vindt Filip Geysen.

Ik begrijp die opgeblazen kritiek niet: niet elk gemeenteraadslid heeft een geschikte computer voor een videovergadering en de oppositie weet dat heel goed Joop Verzele (CD&V), burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad

Burgemeester Joop Verzele is niet opgezet met de kritiek. “De oppositie weet heel goed waarom we niet via video vergaderen: je kan dat maar als alle raadsleden op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen. Dat is niet het geval, omdat blijkt dat niet iedereen een geschikte computer heeft. De reden is dus louter technisch. Dat dit zo fel wordt opgeblazen voor een gemeenteraadszitting met maar negen, niet eens erg belangrijke, punten, begrijp ik niet. Ik heb in de provincie ook al per mail gestemd, hoor. Ik zie het probleem niet. Hoe dan ook zal de volgende gemeenteraad weer een echte, fysieke samenkomst zijn. Want dan hebben we wél belangrijke punten op de agenda. Mag die vergadering niet in de raadszaal, dan zoeken we een grotere zaal, waar we de nodige afstand kunnen bewaren. Maar de kritiek die we nu in deze uitzonderlijke omstandigheden krijgen, vind ik er echt wel over”, besluit Verzele.