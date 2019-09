Oppositie lanceert petitie tegen afslanking van containerpark Zingem Ronny De Coster

19 september 2019

18u43 0 Kruisem Enkele dagen voor de gemeenteraad van Kruisem beslist over de afslanking van het containerpark van Zingem, hebben de oppositiepartijen daartegen een petitie gelanceerd.

Eerder deze week raakte bekend, dat de Kruisemse bestuursmeerderheid op de gemeenteraad van volgende maandag met een plan komt voor de reorganisatie van de afvalinzameling en -verwerking. Meest opvallende en gecontesteerde maatregel is het voornemen om het containerpark van Zingem na de jaarwisseling uit te baten in een lightversie: met steenpuin, houtafval, boomwortels, gips, grofvuil, niet-recupereerbaar bouwafval en asbestcement zullen bewoners er dan niet meer terecht kunnen. Die fracties zijn alleen nog af te leveren in Kruishoutem.

Oppositiepartij Open Vld reageerde als eerste heel scherp tegen het plan. Intussen scharen ook Groen&Co Kruisem en N-VA zich achter het verzet. De drie oppositiefracties zijn zelfs gestart met een onlinepetitie. Die staat op www.petities.com/behoud_van_volwaardig_recyclagepark_in_zingem.

Donderdagavond stond de teller van ondertekenaars op 276.