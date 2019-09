Openbaar Ministerie vordert boetes van 8.000 euro voor inbreuken op voedselveiligheid in Amadeus LDO

23 september 2019

15u23 0 Kruisem De vennootschap en eigenaar van het gekende ribbetjesrestaurant Amadeus in Kruishoutem riskeren elk een boete van 8.000 euro voor inbreuken op de voedselveiligheid, hygiëne en het rookverbod.

Het restaurant kreeg twee keer controleurs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over de vloer en twee keer bleek de voedselveiligheid niet in orde. Het restaurant moest daarom de deuren sluiten, maar is na definitieve maatregelen opnieuw geopend met nieuwe uitbaters.

“Er was nooit een onmiddellijk gevaar voor de voedselveiligheid”, benadrukt de advocaat van de eigenaar. “Maar omdat er niet op de juiste manier is opgetreden na de eerste controle, is een tijdelijke sluiting bevolen. Ondertussen is de zaak terug open en zijn er maatregelen genomen.” De advocaat vraagt om geen straf op te leggen. “Alles is ondertussen opnieuw in orde en bovendien heeft mijn cliënt al veel imagoschade geleden.”

De rechter zal op 28 oktober oordelen in deze zaak.