Ontploffing in zinkwerwerkend bedrijf in Kruishoutem Ronny De Coster

04 juni 2020

15u00 10

Kruisem Er is deze namiddag een ontploffing geweest in het metaalbedrijf Carmet aan de Karreweg in Kruishoutem. Volgens de eerste informatie raakte er bij de explosie niemand gewond. Er is wel veel schade.

De brandweer is met verschillende teams aanwezig in en rond het bedrijf dat zink verwerkt. Wat er in de fabriekshal is foutgelopen, is voorlopig niet bekend. Feit is wel, dat er een explosie is geweest, die in het bedrijfshal veel schade heeft aangericht. Er is geen brand geweest.

Vanop de straat is te zien dat een deel van het dak is losgeslagen.

Later meer.