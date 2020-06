Ontploffing in zinkverwerkend bedrijf Ronny De Coster

04 juni 2020

15u00 14

Kruisem Donderdagnamiddag was er een ontploffing in het metaalbedrijf Cramet aan de Karreweg in Kruishoutem. Bij de explosie raakte niemand gewond. Er is wel veel schade.

De brandweer was met verschillende teams aanwezig in en rond het bedrijf dat zink verwerkt. “Er is een ontploffing geweest bij het opstarten van een machine die met zinkpoeder werkt”, weet burgemeester Joop Verzele (CD&V), die ook ter plaatse was.

Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Er is wel veel schade, vooral aan het dak. Even werd overwogen om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen, omdat het vernielde dak bestaat uit asbesthoudende platen. “Er zijn stukken van het dak weggeblazen, maar bij een rondgang is uiteindelijk gebleken dat er geen gevaar is voor de omgeving”, zegt de burgemeester. Omdat het opgeslagen zinkpoeder niet nat mag worden, zal de opruimactie wel wat tijd vergen. De brandweer is momenteel bezig met het overbrengen van het zinkpoeder naar een ander gebouw. Een gespecialiseerde firma moet eraan te pas komen, om de asbestplaten te verwijderen. De burgemeester, de noodplanningscoördinator en de veiligheidsdiensten volgen de situatie verder op de voet.