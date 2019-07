Nu inschrijven voor grootste rommelmarkt van de Vlaamse Ardennen Ronny De Coster

09 juli 2019

17u17 4 Kruisem Wie op 18 augustus met een kraampje op de rommelmarkt in Zingem wil staan, kan best nu al een plaats reserveren. Al 150 verkopers zijn voor de grootste rommelmarkt van de Vlaamse Ardennen ingeschreven.

De rommelmarkt in Zingem is een organisatie van het Feestcomité Kwaadstraat en de Vrije Basisschool ‘De Regenboog’ en is in 22 jaar uitgegroeid tot de grootste in de Vlaamse Ardennen. Vorig jaar waren er maar liefst 420 standhouders. Ze vormen een markt van 3,5 kilometer lang.

En het gaat ook dit jaar hard: nu al zijn 150 plaatsen ingenomen. Standplaatsen kosten 1 euro per meter. Inschrijven kan met een mail naar rommelmarkt.zingem@gmail.com of telefonisch op 0477/67.41.62.