Nu al inschrijven voor Trappistenloop Gezinsbond Ouwegem Ronny De Coster

23 mei 2019

21u11 0 Kruisem De Gezinsbond Ouwegem heeft de inschrijvingen geopend voor de Trappistenloop tijdens de Fluitjesfeesten van zaterdag 15 juni.

Eén trappist per afgelegde ronde, dat is wat deelnemers aan de jaarlijkse jogging door hartje Ouwegem kunnen verdienen. Voor deelnemers tot 16 jaar is frisdrank voorzien.

Volwassen lopers betalen 10 euro deelnameprijs, wie 16 jaar of jonger is, loopt mee voor 6 euro. Voor volwassen wandelaars bedraagt de deelnameprijs 6 euro en voor kinderen 3 euro.

Wie pas de dag zelf inschrijft, betaalt telkens 2 euro meer. Vooraf reserveren is dus interessant en kan tot uiterlijk 12 juni via de website www.gezinsbondouwegem.be